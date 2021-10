INE confirma que inflação se manteve nos 1,5% em setembro

A taxa de inflação manteve-se em 1,5% em setembro, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados finais revelados esta quarta-feira confirmam a estimativa rápida divulgada no final de setembro."A variação homóloga do IPC foi 1,5% em setembro de 2021, taxa idêntica à registada no mês anterior. Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 30 de setembro", lê-se no relatório do INE.(Notícia em atualização)