Inflação na Zona Euro estabiliza em 5,3% em agosto após três meses a abrandar

A taxa de inflação na Zona Euro terá estabilizado em 5,3% em agosto, segundo a estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Eurostat. A estabilização acontece depois de três meses consecutivos de desaceleração dos preços no euro, com a energia e os produtos alimentares a ajudarem.Os dados do Eurostat revelam que houve um abrandamento dos preços em todas as grandes componentes que compõem o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), com exceção da energia. Em agosto, o índice relativo aos preços da energia na Zona Euro manteve-se em terreno negativo, mas acelerou de -6,1% em julho para -3,3% em agosto (mais 2,8 pontos percentuais).Porém, a variação homóloga mais elevada dos preços continuou a registar-se nos alimentos, álcool e tabaco, mas, ao mesmo tempo, esta foi a componente do cabaz de compras que conheceu a maior desaceleração nos preços em agosto, ao passar de uma subida de 10,8% em julho para 9,8% (menos um ponto percentual face ao mês precedente).Os serviços, que até aqui era a única componente do cabaz que estava a acelerar e a puxar pela inflação, registaram também uma desaceleração em agosto, passando de 5,6% para 5,5% em agosto (menos uma décima). Já o índice relativo aos bens industriais não-energéticos teve um abrandamento homólogo de 5% em julho para 4,8% em agosto.A inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energia (por estarem mais sujeitos a variações de preços), terá mantido a trajetória de abrandamento que se verificava desde abril, tendo desacelerado de 6,6% em julho para 6,2% em agosto. Ou seja, o nível de "enraizamento" da inflação na economia, a que o Banco Central Europeu (BCE) tem estado atento, está a diminuir.Entre os 20 países do euro, metade manteve a tendência de alívio generalizado nos preços de venda ao consumidor. Foi o caso da Alemanha (cuja inflação aliviou ligeiramente de 6,5% para 6,4%), Grécia, Itália, Países Baixos, Eslováquia, Finlândia, Malta, Letónia, Lituânia e Estónia.Por outro lado, houve outros dez países que registaram uma nova aceleração dos preços, incluindo Portugal, onde o IHPC acelerou de 4,3% para 5,3% em agosto. Além de Portugal, a inflação subiu também em Espanha, França, Bélgica, Irlanda, Croácia, Chipre, Luxemburgo, Áustria e Eslovénia.As variações homólogas mais baixas foram observadas na Bélgica e Espanha (ambos com uma inflação de 2,4%), Chipre (3%) e Grécia, Países Baixos e Finlândia (com 3,4% cada). Do lado oposto da tabela, a Eslováquia (9,6%) lidera, seguida pela Croácia (8,5%) e Áustria (7,6%). Portugal tem a décima taxa de inflação mais baixa do euro.(Notícia atualizada às 10:34)