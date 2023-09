Zona Euro: europeus esperam menos crescimento e recuo dos rendimentos

cidadãos para o crescimento económico para os próximos 12 meses caíram ligeiramente de -0,6% para 0,7% em julho, numa altura em que a economia da Alemanha, o principal motor de crescimento europeu, está em risco de voltar a contrair. Por outro lado, as expectativas sobre a taxa de desemprego nos próximos 12 meses mantiveram-se inalteradas em 11%. "Os consumidores continuaram a esperar que a taxa de desemprego futura seja apenas ligeiramente superior à taxa de desemprego atual percebida (10,8%), o que implica um mercado de trabalho globalmente estável", explica o BCE.



Leia Também Preços na produção industrial caem 7,6% na Zona Euro em julho Por outro lado, as expectativas sobre a taxa de desemprego nos próximos 12 meses mantiveram-se inalteradas em 11%. "Os consumidores continuaram a esperar que a taxa de desemprego futura seja apenas ligeiramente superior à taxa de desemprego atual percebida (10,8%), o que implica um mercado de trabalho globalmente estável", explica o BCE.





Leia Também Portugal tem segunda maior aceleração de preços do euro impulsionado principalmente pelos inquiridos do quintil de rendimento mais baixo", explica.



"A evolução das perceções e expectativas de inflação permaneceu estreitamente alinhada entre os grupos de rendimento, embora os inquiridos mais jovens (com idades entre os 18 e os 34 anos) continuem a reportar perceções e expectativas de inflação mais baixas do que os inquiridos mais velhos (com idades entre os 55 e os 70 anos)", diz o BCE.

Os cidadãos europeus estão menos otimistas em relação ao crescimento da Zona Euro nos próximos meses e estão já a antecipar um nova descida nos rendimentos ao longo do próximo ano, revela o inquérito mensal às expectativas dos consumidores divulgado esta terça-feira pelo Banco Central Europeu (BCE).Os inquéritos do BCE revelam que, entre os 20 países do euro, as expectativas dosOs europeus mantiveram também inalteradas, pelo terceiro mês consecutivo, as perspetivas em relação à inflação nos próximos 12 meses, em 8% em julho. As expectativas em relação à inflação no próximo ano mantiveram-se também inalteradas em 3,4%, pelo segundo mês seguido.

A percepção do crescimento das despesas nominais ao longo dos 12 meses passados manteve-se inalterada em 6,7%, um valor próximos do valor máximo de 7,1% registado em março. Mas as expectativas de crescimento dos gastos nos próximos 12 meses permaneceram estáveis em 3,4%, o valor mais baixo desde março de 2022, o primeiro mês completo desde o início da guerra na Ucrânia.