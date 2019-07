Inflação recua na Zona Euro e dá força ao BCE para baixar juros

Se ainda existiam dúvidas sobre a necessidade de o Banco Central Europeu adotar mais medidas de estímulo, o relatório publicado esta quarta-feira sobre a inflação veio dar força a uma descida da taxa de juro já em setembro.





O índice de preços no consumidor (IPC) cresceu em julho a um ritmo anual de 1,1%, o que representa uma descida face ao nível de junho (1,3%) e corresponde ao registo mais baixo desde o início de 2018. Com a inflação na Zona Euro bem distante da meta do BCE, restam agora poucas dúvidas sobre um corte de 10 pontos base na taxa dos depósitos na reunião de setembro do banco central.