Nova meta do défice: prudência sensata ou cautela excessiva?

Preso por ter cão e por não ter

Há 35 minutos

É a maldição que pesa sobre qualquer Ministro das Finanças.

Sempre foi assim; sempre assim será;

e adivinho que lá no Outro Mundo,

aqueles que bem ou mal fizeram História em Portugal,

e que seguramente não deixam de se encontrar

para comentar os últimos affaires na Terra Lusa,

as opiniões ter-se-ão como de costume dividido,

com Fontes Pereira de Melo a criticar Centeno por não ter cão

(défice demasiado pequeno travando uma política de desenvolvimento de que o Fontismo foi exemplo)

e Oliveira Salazar a criticar Centeno por ter cão

(ainda ter um défice ao contrário do que com ele nunca deixou de acontecer)

.