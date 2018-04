Governo promete nova redução de IRS… em 2021

O Governo promete descer novamente o IRS, mas só em 2021, depois das eleições. A medida está estimada em 200 milhões de euros e, segundo avançou fonte parlamentar ao Negócios, relaciona-se com o lançamento de um crédito fiscal para os trabalhadores com menores rendimentos – o chamado imposto negativo.





A projecção para a receita do IRS consta do Programa de Estabilidade que acaba de ser apresentado esta sexta-feira, 13 de Abril. Este ano, a revisão dos escalões de IRS vai significar menos 230 milhões de euros de receita fiscal, e, no próximo ano, mais uma diminuição de 155 milhões de euros (isto porque o Governo não reflectiu integralmente o impacto nas tabelas de retenção na fonte). A extinção total da sobretaxa de IRS representa, por seu turno, menos 260 milhões.