Portugal e Espanha têm maior subida nos preços da produção agrícola no início do ano

No cabaz de produtos, destacaram-se as subidas de preços nos ovos (que aumentaram, em média, 60% na UE), arroz (51%), azeitonas e carne de porco (ambos 49%). " O aumento geral do preço dos ovos na UE refletiu não apenas a escassez de cereais para rações e a redução das exportações de cereais da Ucrânia, mas também um surto de gripe das aves na Bélgica e Países Baixos", explica o Eurostat.



No caso de Portugal e Espanha, a subida dos preços é explicada pela seca na Península Ibérica, que levou a uma redução da produção e, por sua vez, fez com que os preços aumentassem ainda mais nos primeiros três meses do ano.



Também os preços na produção (ou seja, os custos suportados pelos agricultores) aumentaram 11% no primeiro trimestre em toda a UE, face a igual período do ano passado. A taxa é, ainda assim, mais baixa do que o recorde de 27% alcançado no quarto e último trimestre de 2022, o que indica que a subida de preços na produção está também a abrandar.



Entre os produtos cujos preços na produção mais subiram destacam-se os alimentos para animais (16%), sementes e material de plantação (14%) e produtos fitofarmacêuticos e pesticidas (12%).



Entre os produtos cujos preços na produção mais subiram destacam-se os alimentos para animais (16%), sementes e material de plantação (14%) e produtos fitofarmacêuticos e pesticidas (12%).

Portugal e Espanha registaram a maior subida homóloga dos preços dos produtos agrícolas no primeiro trimestre entre os países da União Europeia (UE). Os dados do Eurostat , divulgados esta segunda-feira, indicam que o preço médio dos produtos agrícolas subiu 33% em ambos os países no arranque do ano, o que corresponde a quase o dobro da UE.Segundo o Eurostat , o índice de preços dos produtos agrícolas aumentou, em termos homólogos, em todos os países da UE no primeiro trimestre, com exceção da Lituânia, onde o preço médio caiu (-2%). No conjunto dos 27 Estados-membros, o preço médio dos produtos agrícolas aumentou 17%, menos 0,9 pontos percentuais do que no trimestre anterior.Comparando com as variações homólogas dos trimestres anteriores, verifica-se que esta foi a subida mais lenta dos preços dos produtos agrícolas desde o início da guerra na Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022.