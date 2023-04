Portugal entre os mais vulneráveis a risco de crise no imobiliário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal este entre os países mais vulneráveis aos riscos de uma crise no mercado imobiliário, escreve nesta quarta-feira o Público com base numa análise realizada pelo Fundo Monetário Internacional.

A análise, que acompanha as últimas projeções do Fundo divulgadas terça-feira, olha para 27 países entre as economias avançadas, sendo Portugal o oitavo em que é detetado maior risco.

Para a avaliação, contam a evolução recente dos preços das casas, o nível de endividamento para compra de casa ou a prevalência de empréstimos a taxa variável.

"Economias com preços elevados das casas e altos níveis de endividamento das famílias com taxas de juro variáveis são particularmente vulneráveis a um consequente stress no sector financeiro", alerta o documento.

Estados Unidos e Dinamarca igualam o nível global de risco detetado para Portugal, embora na conjugação de outros factores. Acima de Portugal, os países com maiores níveis de risco são Canadá, Austrália, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Países Baixos.

O Público assinala que vários países da Zona Euro, também sob a política monetária do BCE, surgem com classificação de risco muito mais moderada, sendo os casos de Itália e Grécia, por exemplo.