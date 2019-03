Produção das fábricas portuguesas recua pelo quarto mês seguido

EPA

O índice que mede a produção industrial em Portugal recuou em fevereiro pelo quarto mês seguido em temos homólogos, embora com uma quebra menos intensa do que no mês anterior.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a produção industrial registou uma queda homóloga de 2,5% em fevereiro, depois de ter descido 3,3% no primeiro mês do ano. Em novembro tinha recuado 3,4% e em dezembro descido 1,7%.

Fevereiro foi assim o quarto mês seguido de variações negativas na produção das fábricas portuguesas, o que vem contrariar os sinais de recuperação da economia portuguesa que estão a ser dados em vários outros setores.

Excluindo a variação de outubro (+0,2% em termos homólogos), a produção industrial está a cair há dez meses seguidos.

Em termos de variação média dos últimos 12 meses, que é um indicador menos volátil, a queda registada em fevereiro foi de 1%. No mesmo mês do ano passado a variação era positiva em 4,5%, o que mostra a inversão de tendência na produção industrial em Portugal.

Segundo o INE, foi o setor da energia que pressionou em baixa o índice geral no mês de fevereiro. Sem ter em conta o contributo do agrupamento energético, a produção industrial subiu 0,6% em fevereiro, depois de em janeiro ter recuado 2,8%.