A indústria portuguesa está há seis meses em contração, segundo os dados do INE. Já o comércio a retalho mantém-se em forte crescimento.

Os bens de consumo também deram um contributo negativo em abril. Já os bens intermédios e os bens de investimento deram contributos positivos.



A variação média do índice de produção industrial agravou-se para -2%.



Por outro lado, o volume de negócios do comércio a retalho continua de boa saúde, tendo acelerado de um crescimento de 4,5% em março para 6,5% em abril. Os produtos alimentares foram essenciais para esta aceleração ao passo que os produtos não alimentares travaram.



"Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustadas de efeitos de calendário, apresentaram crescimentos homólogos de 2,6%, 3,2% e 2,5%, respetivamente (2,1%, 3,7% e 1,1% em março, pela mesma ordem)", detalha o INE.



A variação média do índice de produção industrial continua a registar crescimentos acima de 4%. Face a 2015, o volume de negócios deste setor está 15% mais elevado.