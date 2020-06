Também os índices de emprego e de remunerações apresentaram diminuições homólogas de 2,0% e 7,9%, respetivamente, em abril (variação de 0,3% e 0,0%, no mês anterior), de acordo com os dados agora divulgados pelo INE.



Já no segmento dos novos edifícios licenciados, o instituto divulgou que no primeiro trimestre de 2020 foram licenciados 5,8 mil edifícios, o que corresponde a um decréscimo de 6,7% face ao mesmo período do ano anterior (+1,8% no 4º trimestre de 2019).



Os edifícios licenciados em construções novas decresceram 3,8% e o licenciamento para reabilitação diminuiu 13,9% (+3,6% e -1,5%, respetivamente, no 4º trimestre de 2019). Os edifícios concluídos aumentaram 15,8% (+17,6% no 4º trimestre de 2019), totalizando 4,3 mil edifícios.

O índice de produção na construção em Portugal registou uma queda homóloga de 5,5% em abril deste ano, para os 92,5 pontos, o nível mais baixo desde os primeiros registos do INE (Instituto Nacional de Estatística), datados de janeiro de 2015.Segundo um comunicado do INE, o índice perdeu 4,3 pontos percentuais em abril de 2020, em comparação com o valor registado em março. Ambos os segmentos (construção de edifícios e engenharia civil) sofreram pesadas quedas, recuando para -4,9% e -6,5%, respetivamente. Em março, tinham registado 0,5% e -2,1%, pela mesma ordem.