Reabertura da China puxa pelo PIB do G20 no primeiro trimestre

A economia do G20 acelerou no primeiro trimestre deste ano ao avançar 0,9% face ao final de 2022, indicam os dados divulgados esta quarta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE).





"Esta aceleração na área do G20 reflete sobretudo a reabertura da economia chinesa onde o PIB cresceu 2,2%, que compara com os 0,6% do quarto trimestre de 2022", refere a OCDE num comunicado divulgado esta manhã. A ajudar nesta recuperação, também o crescimento na Índia, que registou uma expansão de 1,9%, face a 1% dos três últimos meses do ano passado.









A organização sediada em Paris refere que "várias economias voltaram a crescer após contrair no quarto trimestre de 2022: no Brasil, o PIB cresceu 1,9% no primeiro trimestre, após contrair 0,1% no quarto trimestre, enquanto na África do Sul e na Coreia do Sul, o PIB cresceu 0,4% e 0,3%, respetivamente, após contrair por 1,1% e 0,4%.



O crescimento também se recuperou no Canadá, França e Itália, conforme observado no último relatório de crescimento do PIB da OCDE", acrescenta.





Mas, apesar desta aceleração do crescimento na área do G20, a Alemanha entrou em recessão, com o PIB a contrair 0,3% no primeiro trimestre de 2023, após uma queda de 0,4% no quarto trimestre de 2022.





No primeiro trimestre de 2023, o PIB no G20 excedeu seu nível pré-pandémico (quarto trimestre de 2019) em 7,8%. No entanto, no Reino Unido e na Alemanha, o PIB permaneceu abaixo dos níveis pré-covid (0,5% em ambos os países).