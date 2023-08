Exportações e importações de bens no G20 caem no segundo trimestre

Leia Também Reabertura da China puxa pelo PIB do G20 no primeiro trimestre

–, as exportações de serviços tiveram uma queda trimestral de 1,7%, e em França abrandaram para 0,6%. Já as importações de serviços da Alemanha subiram 1% e afundaram 7,2% em França.

As exportações e importações de bens nas economias dos 20 países mais industrializadas do mundo (G20) contraíram no segundo trimestre, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Essa queda nas trocas comerciais reflete uma procura mais fraca e uma diminuição dos preços das mercadorias.Os dados da OCDE revelam que as exportações de bens do G20 caíram 3,1% entre abril e junho, em comparação com o trimestre anterior, em termos nominais (que não excluem os efeitos da inflação) e ajustados de sazonalidade e efeitos de calendário. Já as importações de bens do G20 registaram uma contração inferior à das exportações, de 2%.A queda nos preços das matérias-primas, sobretudo energia, explicam grande parte desta contração nas trocas comerciais do grupo de países que junta a Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Coreia do Sul, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e os 27 Estados-membros da União Europeia.A maior queda trimestral nas exportações verificou-se na Austrália (-11.8%), seguida pela Indonésia (-9%) e Índia (-6,6%). Seguem-se os Estados Unidos e China, com as exportações de bens a afundaram, em ambos os países, 5,7% face ao primeiro trimestre. A China foi penalizada sobretudo pela redução nas vendas de produtos eletrónicos.Por outro lado, as importações de bens caíram 2% nos Estados Unidos e 2,5% na China. A maior queda nas importações deu-se no Japão (-8,1%), Coreia do Sul (-7,9%) e Turquia (-6,2%).Na União Europeia (UE), as exportações de mercadorias diminuíram na Alemanha e Itália no segundo trimestre, mas cresceram, "a um ritmo sólido embora lento", em França, "impulsionadas pelo equipamento de transporte, em particular aeronáutica". Já as importações da UE diminuíram 1,2%, devido à redução dos preços da energia.Os dados preliminares da OCDE apontam também para uma desaceleração acentuada nas trocas comerciais de serviços do G20, onde o turismo tem um peso significativo. Estima-se que as exportações tenham desacelerado de 4,5% para 0,2% no segundo trimestre, enquanto as importações caíram 0,6% entre abril e junho, após terem crescido 8,8% no trimestre anterior.A OCDE ainda não tem dados sobre a evolução das trocas comerciais de serviços na UE, mas no primeiro trimestre as exportações tinham já dado sinais de desaceleração. Na Alemanhaa maior economia europeiaNos Estados Unidos, as exportações de serviços cresceram 1%, enquanto as importações diminuíram 1,3%, devido sobretudo a uma menor procura por transportes e viagens. Na China, houve uma queda tanto nas exportações como nas importações: -4,4% e -1,4%, respetivamente.