Amadora e Sintra investem mais de 1 milhão em nova unidade de urgência para a covid-19 

As Câmaras Municipais de Amadora e Sintra estão a avançar com a construção de uma nova unidade hospitalar destinada ao acolhimento e avaliação de doentes e suspeitos de covid-19, num investimento de 1,183 milhões de euros.





Trata-se de uma construção modular de 750 metros quadrados situada no exterior do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), junto à urgência geral. Esta unidade servirá mais de meio milhão de utentes dos municípios de Amadora e Sintra.





O investimento é integralmente suportado pelas autarquias e o protocolo que permite a construção foi esta quinta-feira assinado pelo Conselho de Administração do HFF, a presidente da Câmara da Amadora, Carla Tavares, e por Basílio Horta, presidente da autarquia de Sintra. A obra, a cargo da MBW, deverá estar concluída no final de novembro





"A pandemia COVID-19 tem vindo a gerar uma enorme pressão sobre o funcionamento do serviço de urgência do HFF", explica Marco Ferreira, presidente do Conselho de Administração do HFF, no comunicado enviado às redações. A nova unidade permite criar dois circuitos separados, com reorganização dos espaços e dos recursos humanos afetos ao ambulatório do serviço de urgência.