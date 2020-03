Aos 75 anos, mulher é a quarta recuperada do coronavírus em Portugal

Uma mulher de 75 anos é a quarta pessoa infetada com o coronavírus Covid-19 a recuperar em Portugal. Estava internada no hospital São João do Porto.

Uma mulher de 75 anos infetada com coronavírus Covid-19 vai receber alta esta quarta-feira do Hospital São João do Porto depois de receber o resultado de dois testes negativos.



A SÁBADO apurou que se tratou de uma das primeiras infetadas no hospital a entrar e que estava internada há cerca de duas semanas.



Segundo o CM, é a sogra do primeiro doente a ficar recuperado.





Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na terça-feira o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.