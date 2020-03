Só um sétimo dos doentes continua no hospital. Os outros estão internados em casa

No início da epidemia, todos os doentes infetados com o novo coronavírus eram internados, permanecendo nos hospitais em salas de pressão negativa, para impedir a saída de ar e evitar contágios, sendo os médicos e enfermeiros protegidos com fatos especiais. À medida que o número de casos aumenta, porém, as medidas têm vindo a mudar e atualmente os pacientes com sintomas mais ligeiros estão todos a ser mandados para casa, escreve o Público desta quinta-feira, 19 de março.

A ideia é que permaneçam numa espécie de internamento domiciliário, em convalescença, cuidados por familiares e acompanhados à distância por profissionais de saúde, explica o jornal. De acordo com os últimos números divulgados pela Direção-Geral de Saúde, apenas um sétimo dos doentes está agora nos hospitais, ou seja, 89 do total de 642 infetados contabilizados até ontem. Havia 20 pessoas nos cuidados intensivos. Em casa, o doente deve ter uma divisão ventilada que possa ser usada em exclusivo por ele. Se tiver de estar num quarto partilhado, a recomendação é para manter o afastamento mínimo de um metro. Também só serão enviados para casa os doentes que tenham um cuidador saudável, que possa detetar sinais de que a situação clínica está a piorar. Também deverão ser assegurados transportes apropriados de e para o hospital, em caso de necessidade.