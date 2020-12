As 10 medidas da DGS para combater a covid-19 no Natal

O Subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, abriu esta terça-feira a conferência de imprensa da DGS avisando que é necessário "planear com cuidado" a época festiva e que é necessário "gerir as expetativas" em relação a encontros familiares.

O número dois de Graça Freitas deixou ainda 10 medidas para "nos adaptarmos aos novos tempos e à situação pandémica em que nos encontramos".



1- Cumprir todas as regras que estejam em vigor nestes dias e nesta quadra, em relação ao concelho, região ou país, especialmente no que toca a ajuntamento;



2- Pessoas em isolamento profilático têm o "dever, obrigação e solidariedade" de permanecer isoladas. No caso de pessoas doentes ou com sintomas da Covid-19, devem cumprir as regras estipuladas;



3- Reduzir contactos antes da quadra festiva e durante os dias de Natal e Ano Novo. "Em vez de socializar com um número vasto de pessoas, reduzir esse número substancialmente", apela Rui Portugal;



4- Em todos os contactos durante a quadra devem reduzir-se o tempo de exposição: as pessoas devem estar juntar o menor tempo possível e saber usar os espaços exteriores das residências;



5- Reduzir os contactos do núcleo familiar. Rui Portugal refere que, nesta época especial, "família são aqueles que habitam o mesmo espaço físico", reduzindo o contacto com familiares de outras residências;



6- Limitar celebrações e contactos apenas ao agregado familiar. O subdiretor-geral apelou ao contacto com outros membros por meios digitais ou visitas rápidas "no quintal de uns e de outros" ou "nas escadas dos prédios";





7- Manter o distanciamento físico em todas as ocasiões, nomeadamente no momento da confeção das refeições e evitar os cumprimentos tradicionais;





8- Arejar os espaços para reduzir o risco e preferir espaços maiores. Os objetos de partilha comum devem ser constantemente desinfetados;





9- Lavar e desinfetar as mãos frequentemente, usar máscara de forma adequada e manter a etiqueta respiratória;





10- Se estiver com elementos de agregados familiares não coabitantes, evitar a partilha de objetos. Evitar também o consumo de substâncias que aumente "as afetividades";





Após estas medidas, Rui Portugal assinalou a curva descendente na incidência acumulada de casos a 14 dias, e que é necessário ter respeito para que esta não se transforme, no próximo mês, numa curva ascendente com repercussões graves nos serviços de saúde e mortalidade aumentada sobre os mais vulneráveis.