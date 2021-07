Autoagendamento da vacina já está disponível para quem tem 18 ou mais anos

Leia Também Covid-19: Mais de metade da população com vacinação completa

A partir de hoje, quem tem 18 ou mais anos já pode fazer o autoagendamento da vacina contra a covid-19, na página da DGS Até aqui, a faixa etária mais baixa que já podia agendar a vacina contra a covid-19 era a partir dos 23 anos. Assim, a partir de hoje, será possível que os utentes entre os 18 e os 22 anos façam a marcação da vacina.O processo é igual àquele que já tinha sido disponibilizado para as restantes faixas etárias. Na página da DGS é necessário introduzir a data de nascimento, preencher os dados necessários e, depois disso, escolher o local e a data para receber a vacina.O processo só fica finalizado quando receber uma SMS para confirmar os dados. É necessário responder afirmativamente à mensagem de texto para que a vacina fique agendada.A campanha de vacinação em Portugal tem alargado gradualmente a possibilidade de autoagendar as vacinas a diferentes faixas etárias. A plataforma para agendamento das vacinas está disponível desde o dia 23 de abril, permitindo numa primeira fase que os maiores de 65 anos fizessem o pedido de agendamento, no caso de ainda não estarem vacinados.De acordo com o relatório de vacinação, divulgado ontem pela Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal tinha até dia 25 de julho 52% da população com a vacinação completa e 67% de pessoas com pelo menos uma dose.A faixa etária com mais de 80 anos, a primeira a ser vacinada, tem 96% da população com o esquema vacinal completo. Nas faixas etárias mais jovens (18 a 24 anos e 25 a 49 anos) contabiliza-se 9% e 40% de pessoas com a vacinação completa, respetivamente.Na faixa dos 18 a 24 anos, 15% já recebeu uma dose de alguma vacina. Na faixa seguinte dos 25 a 49 anos, 72% já recebeu pelo menos uma dose.Na reunião de ontem, no Infarmed, Henrique Gouveia e Melo, o coordenador da 'task force' da vacinação avançou que, caso exista aval por parte da DGS, a vacinação de jovens entre os 16 e 17 anos avançará a 14 de agosto.Já foram distribuídas em Portugal cerca de 12 milhões de doses de vacinas, desde que o processo de vacinação arrancou, no dia 27 de dezembro de 2020.Esta quarta-feira, Portugal registou mais 3.452 novos casos de covid-19 e 13 mortes.