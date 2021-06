Task force recua e abre autoagendamento de vacina para maiores de 37 anos

Leia Também Autoagendamento de vacina a partir dos 35 anos ainda não está disponível

A task force de vacinação tinha previsto que pessoas com mais de 35 anos pudessem começar a fazer o agendamento da vacina contra a covid-19 ainda esta segunda-feira. No entanto, fonte oficial da equipa gerida pelo vice-almirante Gouveia e Melo confirmou à Sábado que o autoagendamento vai ficar disponível apenas para os maiores de 37 anos.A decisão de alterar o que estava inicialmente previsto - abrir o autoagendamento para os maiores de 35 anos - é justificada com a necessidade de "estratificar o público de forma mais fina, à semelhança do que já foi feito", explica fonte oficial.O autoagendamento da toma da vacina contra a covid-19 fica assim disponível hoje para pessoas a partir dos 37 anos na plataforma da Direção-Geral da Saúde (DGS) específica para estas marcações.Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de uma maior disponibilidade de vacinas em Portugal, o portal para marcações entrou em funcionamento em 23 de abril, ficando agora aberto às pessoas a partir dos 37 anos, depois de ter sido disponibilizado para utentes com 65, 60, 55, 50, 45, 43 e, mais recentemente, de 40 anos.De acordo com dados do ministério da Saúde, até final de domingo, foram administradas mais de 7,3 milhões de vacinas contra a covid-19, sendo cerca de 4,7 referentes a primeiras doses e 2,6 milhões de segundas doses.Em Portugal, morreram 17.068 pessoas em 865.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.* Com Lusa