Autoagendamento de vacina a partir dos 35 anos ainda não está disponível

Leia Também Task force recua e abre autoagendamento de vacina para maiores de 37 anos

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para pessoas com idades a partir dos 35 anos ainda não está disponível, apesar do anúncio, no sábado, da Task Force, de que esta faixa etária já poderia marcar a toma da vacina a partir desta segunda-feira.No site disponibilizado para o autoagendamento ainda só existe a possibilidade de marcação para as pessoas com pelo menos 40 anos de idade.No domingo, Luís Marques Mendes adiantou, no espaço de comentário na SIC, que a vacinação para o escalão etário dos 20 aos 29 anos deverá arrancar em meados de julho.