Autoridades exploram possibilidade de doses adicionais de vacinas nas Seychelles

Depois de assistir a uma subida significativa de novos casos de covid-19, apesar de já ter mais de 70% da população vacinada, só agora é que o surto dá mostras de estar a acalmar naquele país.Segundo os números revelados pelas autoridades de saúde das Seychelles, o número de casos ativos caiu dos 2.700 registados há uma semana para os 1.560. Já o número de novos casos por dia baixou dos 324 no início do mês para os 154 ao longo desta semana.Com uma população de 98 mil pessoas, as Seychelles já vacinaram 70 mil pessoas, o equivalente a 71,6% da população, de acordo com os dados da agência Reuters.Em declarações esta quinta-feira, o ministro da Saúde das Seychelles indicou que está em cima da mesa a possibilidade de administrar doses adicionais da vacina às pessoas já vacinadas. Este cenário é considerado para o mês de agosto, nota a agência Bloomberg.Devido ao surto, as autoridades de saúde do país decidiram prolongar as restrições até ao final deste mês. Os cidadãos das Seychelles estão proibidos de frequentar casas de amigos ou familiares, existindo ainda uma proibição nos eventos desportivos.