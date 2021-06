Autotestes em massa não estarão a ser comunicados

Até ao passado dia 7 de junho, apenas 1.739 cidadãos tinham indicado ter feito um autoteste à covid-19 no portal público, disponibilizado para o efeito desde o 20 de maio, avança o Jornal de Notícias na edição desta sexta-feira.De acordo com os dados fornecidos ao jornal pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), destes 1.739 registos, 156 terão tido um resultado positivo e 24 foram inconclusivos. Os dados mostram também que 1.491 indicaram ter realizado um autoteste.Os SPMS sublinharam que "o mesmo utente pode registar-se várias vezes com o mesmo número do Serviço Nacional de Saúde, porque pode ter feito mais de um autoteste e, nestes casos, o registo é diferenciado por data/respostas".Os dados mostram que o número de autotestes comunicado é bastante inferior aos dos dispositivos que foram postos à venda. Até dia 3 de maio, de acordo com dados da Associação de Distribuidores Farmacêuticos, em meados de março, foram colocados 219 mil autotestes à venda nas farmácias comunitárias. A Well’s, do grupo Sonae, já vendeu 100 mil dispositivos nas suas lojas e o grupo Auchan cerca de 11 mil. Já os dados da Associação Nacional das Farmácias, citados pelo jornal digital Eco no mês de maio, apontavam para 430 mil autotestes vendidos.