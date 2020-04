"Avaliação piloto" à imunidade dos portugueses arranca o mais tardar em maio

As autoridades de saúde estão a preparar uma "avaliação piloto" da imunidade dos portugueses ao novo coronavírus que deve arrancar o mais tardar no início de maio e que vai incidir sobre 1.700 pessoas."Vamos, juntamente com a Direção-Geral da Saúde (DGS), a academia e com laboratórios privados, avançar com um projeto piloto de avaliação do grau de imunidade da população", disse o presidente do Instituto Ricardo Jorge, nesta quinta-feira, 9 de abril.Segundo Fernando Almeida, que participou no 'briefing' sobre a covid-19, feito diariamente pela DGS e pelo Ministério da Saúde, indicou depois que é expectável que esta avaliação piloto arranque "no final do mês de abril ou no início do mês de maio". Este inquérito vai incidir sobre uma população de 1.700 pessoas."Queremos perceber três questões: os primeiros níveis de imunização, como funcionam os testes e a deteção de anticorpos e a logística necessária" para implementar um teste alargado à população, afirmou o presidente do Instituto Ricardo Jorge.Segundo Fernando Almeida, "esta é a primeira fase que vamos lançar". Uma segunda fase, que ocorrerá "mais para a frente" do surto e "quando os epidemiologistas assim o aconselharem", será então um "grande inquérito a toda a população". O objetivo é "perceber exatamente o nível de imunidade da população".Segundo Fernando Almeida é importante refletir "sobre a oportunidade deste tipo de testes", dado o momento do surto que Portugal está a atravessar, em comparação com outros países que o vão fazer - mas que têm uma onda mais avançada no tempo. "É discutível que se possa fazer agora testes em massa para detetar anticorpos, quando nós sabemos que, pela curva epidémica em que estamos, o número de pessoas imunizadas pode ser relativamente pequeno", afirmou o responsável.Além disso, ainda está em análise saber se a imunidade é duradora."Não sabemos qual é a proporção de imunizados", afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Portugal vai começar a distribuir 90 mil zaragatoas recebidas no início da semana e prevê receber esta sexta-feira "um milhão de testes" de diagnóstico da covid-19, revelou o secretário de Estado da Saúde.



Segundo António Lacerda Sales, foram recebidas no início desta semana 90 mil zaragatoas, um dos materiais necessários para a realização dos testes de rastreio ao novo coronavírus, que serão agora distribuídas pelo Infarmed, em colaboração com o laboratório militar.





Na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da pandemia de covid-19 no país, o governante revelou que o país vai receber, esta sexta-feira, "mais de um milhão de testes para a reserva nacional" e, "até 17 de abril", mais "um milhão de kits de extração".



Questionado sobre a falta de material de proteção dos profissionais de saúde, o secretário de Estado anunciou ainda que vão chegar cinco milhões de máscaras cirúrgicas na sexta-feira e que já foram feitas encomendas "no valor de 52 milhões de máscaras", dos quais 15 milhões já chegaram.



Foram ainda encomendados 560 mil fatos de protecção individual.