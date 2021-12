620 mil testes em dois dias, novos valores máximos

Leia Também Mais testes para aceder a espaços e alterações no comércio. O que muda a partir deste Natal

Portugal teve na véspera de Natal um novo máximo de testagem, "com mais de 620 mil testes dediagnóstico realizados em apenas dois dias (taxa de positividade de 4,6%)", informou este domingo o Instituto Ricardo Jorge.Esses números, que não incluem autotestes, foram alcançados nos dias 23 e 24 de dezembro. "Do total de testes efetuados, cerca de 132 mil foram testes TAAN/PCR e mais de 488 mil TestesRápidos de Antigénio (TRAg) de uso profissional", esclarece o instituto."A 23 de dezembro, realizaram-se perto de 360 mil testes, um novo máximo de testagem diária, e a 24 de dezembro mais de 260 mil testes, naquele que foi o segundo dia com mais testes efetuados desde o início da pandemia", pode ler-se no comunicado enviado às redações.Até ao momento, foram realizados em Portugal "mais de 25 milhões de testes de diagnósticoà covid-19, aproximadamente 16,2 milhões de testes TAAN/PCR e cerca de 8,9 milhõesde TRAg de uso profissional".Só em dezembro, "mês com mais testes realizados desde o início da pandemia", foram realizados "mais de 3,7 milhões de testes de diagnóstico à covid-19, com uma média diária de cerca de 155 mil testes".Desde 19 de novembro, os testes rápidos feitos em laboratórios e farmácias que aderiram ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos. No total, cada utente pode fazer até seis testes gratuitos por mês.