Boletim DGS. Mais 16.132 novos casos e 38 mortes

Portugal registou no último dia mais 16.132 casos e 38 mortes, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde. Houve ainda mais 66 internamentos com covid-19, para um total de 2.298, e nos cuidados intensivos há menos cinco, atingindo as 155 camas ocupadas nestas unidades.O boletim diário sobre a evolução da pandemia mostra que o número de casos continua a abrandar: representa quase metade face ao domingo anterior (6 de fevereiro), em que houve 31.431 infeções registadas, e é mesmo o valor mais baixo desde 3 de janeiro, em que tinha havido 10.554 casos.Em média, nos últimos sete dias, houve 24.184 casos por dia, menos 19.256 casos diários do que na semana anterior (em que o registo médio foi de 43.440).Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo, que abrange também parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria, teve 8.568 casos este domingo, 53,1% do total do país. Seguem-se o Norte, com 6.264 casos, o Centro (3.639), Alentejo (1.146), Algarve (661), Madeira (176) e Açores (76).As 38 mortes registadas no boletim deste domingo por complicações associadas à covid-19 são o número mais baixo desde 7 de fevereiro. Foi o Norte que mais mortes registou (15), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (10), Centro (8), Alentejo (3), Algarve e Açores (cada um com um óbito). A Madeira não teve qualquer morte por covid-19 identificada neste domingo.Em média, na última semana, morreram 44 pessoas diariamente, uma descida face à média de 52 dos sete dias anteriores.Em relação ao número de pessoas que atualmente estão internadas nos hospitais portugueses (2.298), apesar de ter sido uma subida face ao dia anterior (+66), apresenta uma quebra de 213 face ao mesmo dia da semana passada (na altura 2.511).Só no último dia recuperaram 31.579 pessoas, quase o dobro dos novos casos no mesmo período. Há, neste momento, 569.728 casos ativos, menos cerca de 15 mil do que no dia anterior.Última atualização às 16h25.