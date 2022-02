Portugal regista mais 8.463 casos de covid-19 e 35 mortes. Infeções em mínimo desde finais de dezembro

Leia Também Pandemia baixa do nível crítico para situação de alarme

Portugal regista mais 8.463 casos de covid-19, o valor mais baixo desde 27 de dezembro, e 35 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira.Este domingo, o boletim diário da DGS deu conta de mais 16.132 novos casos e 38 mortes.O número de internados aumentou em 66, para 2.364, dos quais 148 em cuidados intensivos, menos sete do que na véspera. Os doentes graves encontram-se no menor nível desde 5 de janeiro.O Norte registou 2.764 novos casos, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 2.529, Centro, com 1.333, Algarve (680), Madeira (474), Açores (370) e Alentejo (313).Registaram-se 29.289 doentes recuperados, o que baixou os casos ativos para 548.867, mínimo desde 26 de janeiro.A incidência a nível nacional é agora de 4.989,6 casos por cem mil habitantes e no continente de 5.000 casos. O índice de transmissibilidade recuou para 0,81 a nível nacional e para 0,80 no continente.(notícia em atualização)