Braga cria grupo de apoio a empresários afetados pela pandemia

Chama-se Grupo de Apoio ao Tecido Empresarial (GATE), junta parceiros especializados em várias áreas – como sociedades de advogados, consultoras de gestão ou gabinetes de contabilidade – e foi criado para ajudar os empresários de Braga a conhecer, escolher e candidatar-se aos programas de apoio à atividade económica que estão disponíveis para reduzir o impacto da covid-19.

Promovido pela Câmara Municipal, pela agência local para a dinamização económica InvestBraga e pela Associação Comercial de Braga (ACB), esta plataforma gratuita de apoio pretende esclarecer as dúvidas dos empresários e empreendedores bracarenses sobre as linhas de apoio já anunciadas pelo Governo como resposta à pandemia e também "prestar apoio à retoma das suas atividades".

Leia Também Webhelp contrata 500 para novos centros em Braga e Lisboa

O presidente da ACB, Domingos Macedo Barbosa, salienta que "o lançamento de novas medidas e instrumentos de apoio à atividade empresarial, bem como as constantes alterações introduzidas nos programas em vigor, justificam a necessidade e utilidade desta conjugação de esforços" com as duas entidades públicas de âmbito municipal, acrescentando o reforço da oferta de serviços de apoio técnico especializado ao tecido empresarial da cidade.

Unimos esforços com a ACB para ajudar, por exemplo, a apresentar candidaturas às linhas e instrumentos de apoio do Governo e de outras entidades responsáveis pelo apoio às atividades económicas. Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga

Depois de na primeira fase da pandemia, isoladamente, terem recebido mais de 1.200 contactos de pessoas que foram obrigadas a ajustar os seus negócios, na altura concentradas no objetivo mais imediato de preservar os postos de trabalho, agora, destaca o autarca, Ricardo Rio, o município e a agência liderada por Carlos Silva unem esforços com a ACB para auxiliar os empresários e empreendedores "a garantir a manutenção dos seus negócios".