Microempresas vão poder escolher entre lay-off e apoio de 1.330 euros por trabalhador

As microempresas com uma quebra de faturação de 25% vão poder optar entre o chamado "apoio à retoma" – o sucessor do lay-off simplificado – ou um apoio equivalente a dois salários mínimos, ou seja, 1.330 euros por trabalhador.





A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo ministro da Economia. Na conferência de imprensa sobre os apoios às empresas para o primeiro semestre do ano, Siza Vieira afirmou que "sendo muito vigoroso" o chamado apoio à retoma é "pouco adequado à microempresas que têm poucos trabalhadores e dificuldade em fazer a gestão".





Assim, para as microempresas com quebras de faturação superior a 25% "vamos renovar pagamento de dois salários mínimos por cada posto de trabalho pago ao longo do próximo semestre". O apoio assemelha-se ao incentivo à normalização lançado no Verão, que tinha duas modalidades.





Siza Vieira também anunciou que o chamado apoio à retoma progressiva, que já abrange mais de 100 mil trabalhadores, passará a abranger os sócios-gerentes que façam descontos nessa qualidade. Nas negociações do orçamento do Estado o Parlamento aprovou em coligação negativa um apoio para os gerentes.



Nos termos do Código do Trabalho são microempresas as que têm até nove trabalhadores.