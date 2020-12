Empresas vão poder receber até 50% do valor das rendas a fundo perdido

As empresas dos setores mais penalizados pelos efeitos da pandemia vão ter apoios a fundo perdido para pagar as rendas no primeiro semestre do próximo ano.

As empresas que registem quebras de faturação entre 25% e 40% vão poder receber um apoio correspondente a 35% do valor da renda, até um limite de 1200 euros por mês. Já as empresas com quebras superiores a 40% poderão receber um apoio correspondente a 50% valor da renda, até um limite de 2000 mil euros por mês. A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

(Notícia em atualização)