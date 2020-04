Britânicos substituem imigrantes na procura de emprego na apanha da fruta

Os britânicos estão procurar um tipo de trabalho no campo normalmente realizado por imigrantes, um sinal do impacto da pandemia do coronavírus na economia do Reino Unido.

Com o confinamento do Reino Unido, as empresas britânicas avançaram com despedimentos e os trabalhos temporários desapareceram. Enquanto isso, a imprensa dava conta que as restrições de viagens e a pandemia poderiam fazer com que as frutas normalmente colhidas por trabalhadores migrantes apodrecessem nas árvores. O resultado foi um aumento da procura por trabalho na apanha de frutas entre os utilizadores do site de empregos Indeed no Reino Unido, que aumentaram quase 8.000% entre 18 de março e 1 de abril.

Cerca de 75% da força de trabalho, a maior parte do leste europeu, que geralmente emigra para o Reino Unido para trabalhar na apanha da fruta, pode não conseguir fazê-lo durante o verão no hemisfério norte, disse a Country Land and Business Association. Embora o Brexit possa ter algum papel nas decisões dos trabalhadores, ainda não há mudanças nas regras para o trabalho migrante desde que o Reino Unido deixou a União Europeia em janeiro.





Considerando o impacto da covid-19, o grupo de lobby estima um défice de cerca de 80 mil trabalhadores e instou os cidadãos do Reino Unido - que normalmente representam menos de 1% dessa mão de obra - a candidatarem-se a estes empregos.

As inscrições para vagas aumentaram 83% no último mês, de acordo com o site de empregos Totaljobs.

"O enorme aumento da procura por empregos na apanha de frutas mostra a rapidez com que os candidatos respondem aos anúncios no ambiente atual", disse Pawel Adrjan, chefe de pesquisa para a região EMEA no Indeed. "Isso mostra com que urgência muitas pessoas precisam de um emprego nesta altura."