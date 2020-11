Bruxelas compra 300 milhões de doses da vacina da Pfizer e BioNTech

que a vacina que está a desenvolver com a BioNTech previne 90% das infeções pelo novo coronavírus , um resultado encorajador na luta contra a covid-19, doença que já vitimou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo.

A Comissão Europeia (CE) anunciou a pré-compra de 300 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, numa altura em que as farmacêuticas estão à espera de "luz verde" da Agência Europeia de Medicamentos para a sua distribuição, que se prevê que aconteça até ao final do ano no "velho continente".Num comunicado, a CE aprovou hoje "um quarto contrato com as empresas farmacêuticas BioNTech e Pfizer que prevê a compra inicial de 200 milhões de doses em nome de todos os Estados-membros da UE e uma opção para solicitar até mais 100 milhões de doses, a serem fornecidas assim que uma vacina tenha provado ser segura e eficaz contra a covid-19".Até ao momento, a instituição europeia já assinou contratos com três farmacêuticas para assegurar vacinas para a Europa quando estas se revelarem eficazes e seguras: a AstraZeneca (300 milhões de doses), a Sanofi-GSK (300 milhões) e a Johnson & Johnson (200 milhões).No total, a CE vai alocar dois mil milhões de euros para a compra de vacinas para a covid-19.Agora, a instituição aponta que decidiu "apoiar" a vacina desenvolvida pelas farmacêuticas alemã BioNTech e pela norte-americana Pfizer "com base numa avaliação científica sólida, a tecnologia utilizada, a experiência das empresas no desenvolvimento de vacinas e a sua capacidade de produção para abastecer toda a UE".Na segunda-feira, a Pfizer revelou