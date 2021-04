Bruxelas quer aproveitar "oportunidade do século", Estados-membros marcam passo

Ursula von der Leyen defendeu esta terça-feira que com a "vacinação a ganhar velocidade na Europa", é agora necessário assegurar que as economias, "fortemente atingidas pela pandemia", também possam "recuperar rapidamente".Numa comunicação em vídeo, a presidente da Comissão Europeia defende que os países europeus entram agora "na fase crucial da nossa recuperação", pelo que será necessário "investir rapidamente" os 750 mil milhões de euros que serão disponibilizados pelo fundo de recuperação da União Europeia (Próxima Geração UE).Para a líder do órgão executivo comunitário, esta é a "oportunidade do século para a Europa", que urge aproveitar em nome dos cidadãos europeus mas, "em particular, da geração jovem".Von der Leyen sinaliza ainda que os Estados-membros estão a ultimar os seus planos nacionais, num processo seguido de perto pela Comissão, e que visa "construir uma Europa Verde", mas também digital, inovadora e competitiva.Portugal foi o primeiro país a submeter o seu plano de recuperação e resiliência. Esta terça-feira, Alemanha e França vão entregar os respetivos planos, entretanto já revelados numa iniciativa conjunta, enquanto a Grécia já submeteu os seus projetos.Itália, o maior beneficiário do Próxima Geração UE, deverá entregar o plano até sexta-feira, sendo que, por exemplo, a Roménia acaba de solicitar o adiamento do prazo de entrega (a data limite é o próximo dia 30 de abril).Fontes da Comissão Europeia já confirmaram haver margem para derrapagens no envio dos planos nacionais para Bruxelas, até porque o órgão executivo privilegia nesta fase a qualidade dos projetos e não a celeridade com que os mesmos são propostos.Segundo apurou o Negócios, cerca de metade dos 27 países da UE já irão entregar os planos durante o mês de maio. Uma vez recebidos, a Comissão Europeia dispõe de dois meses para proceder à avaliação, contudo é provável que os prazos sejam encurtados dado que Bruxelas tem mantido conversações com as diferentes capitais de modo a que os planos propostos estejam o mais perto possível da aprovação.Uma vez aprovados os planos, os Estados-membros irão receber 13% do financiamento a que têm direito como antecipação para que possam iniciar o quanto antes a reação à crise. A expetativa é que estas primeiras tranches possam ser desbloqueadas em julho.No entanto, certo é que antes deste dinheiro poder ser disponibilizado será preciso concluir o processo de ratificação pelos 27 do reforço dos recursos próprios necessário a que a Comissão possa emitir os 750 mil milhões de euros de dívida que vão financiar o fundo de retoma. Até ao momento apenas 18 países já concluíram a ratificação.