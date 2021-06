Cascais e Sintra juntam-se a Lisboa e Braga nos 10 concelhos com mais restrições

O número de concelhos com medidas mais rigorosas para controlar a pandemia aumentou de quatro para 10, revelou a ministra da Presidência esta quinta-feira, após o Conselho de Ministros.



Mariana Vieira da Silva começou por dizer que o país está numa situação mais preocupante do que há uma semana, estando a afastar-se da zona verde da matriz. Esta evolução, acrescentou, leva a que a fase de desconfinamento, prevista para 28 de junho, "dificilmente" se venha a concretizar nessa data.





Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias com funcionamento permitido até às 22h30; ou 15h30 aos fins-de-semana e feriados;

Espetáculos culturais até às 22h30;

Casamentos e batizados com 25% da lotação.

Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias com funcionamento permitido até às 22h30;

Espetáculos culturais com os mesmos horários da restauração;

Comércio a retalho com funcionamento permitido até às 21h00.

Dos quatro concelhos que tinham ficado para trás na fase de desconfinamento de 11 de junho, apenas Vale de Cambra conseguiu reduzir a incidência para valores abaixo do limite de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, podendo, assim, juntar-se à generalidade do país.Já Braga, Lisboa e Odemira mantêm-se com regras mais apertadas, nomeadamente o teletrabalho obrigatório e o encerramento da restauração e de eventos culturais pelas 22:30.A este lote, contudo, juntam-se os concelhos de Albufeira, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Sertã e Sintra.A ministra referiu ainda o "caso específico" de Sesimbra, que supera, pela segunda semana consecutiva, o limiar de 240 casos por 100 mil residentes, pelo que fica sujeita a medidas ainda mais apertadas, nomeadamente o encerramento da restauração às 15:30 aos fins de semana.Há ainda 20 concelhos que se encontram em situação de alerta, superando os limites de risco (120 casos por 100 mil habitantes, ou 240 casos para os concelhos de baixa densidade) pela primeira semana. Estes municípios arriscam voltar atrás se continuarem nos mesmos patamares na avaliação da próxima semana.Dado que muitos dos concelhos em situação mais preocupante se concentram na Área Metropolitana de Lisboa (AML), o Governo decidiu que a partir das 15:00 desta sexta-feira fica proibida a circulação de e para a AML . Dos 20 concelhos em alerta, 14 pertencem à Área Metropolitana de Lisboa, aos quais se somam Cascais, Lisboa, Sintra e Sesimbra que já estão com restrições.AlcocheteÁguedaAlmadaAmadoraBarreiroGrândolaLagosLouresMafraMoitaMontijoOdivelasOeirasPalmelaSardoalSeixalSetúbalSinesSobral de Monte AgraçoVila Franca de Xira