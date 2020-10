Casos de covid-19 em Portugal aumentam mais de 3 mil, morreram mais 16 pessoas e internamentos atingem recorde

O total de infetados com a covid-19 em Portugal subiu para 109.541, o que traduz um aumento de 3.270 casos em 24 horas, de acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 22 de outubro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





O número diário de novas infeções é o mais elevado de sempre e supera assim o registo de ontem, dia em que os novos casos confirmados totalizaram 2.535 (o que representava o segundo mais elevado desde o início da pandemia).





No que respeita aos óbitos, há a lamentardevido ao novo coronavírus, que elevam o total de óbitos para 2.245. Este número representa uma estabilização em relação a quarta-feira, dia em que foram confirmadas 16 mortes.

Os casos recuperados totalizam hoje 64.531, um aumento de 1.293 face ao anterior registo. As recuperações são, assim, inferiores às anunciadas ontem (1.340).





Os casos ativos, que na terça desceram pela primeira vez desde meados de agosto, voltaram hoje a subir em 1.961 para um total de 42.765. Este valor - que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados – marcou assim o novo recorde da pandemia.





Após os dados desta quinta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 2.321, uma subida face aos 2.154 de ontem e que representa também um máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 263,31 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 242,96 de ontem.





Internamentos dispara para máximos

O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo quinto dia consecutivo e atingiu o nível mais elevado desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram internados mais 93 pacientes (35 ontem). O total está agora nos 1.365, superando assim o anterior máximo atingido a 16 de abril, de 1.302.





Quanto aos casos mais graves, de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, são hoje mais 13, que colocam o total nos 200 casos. Ontem tinham aumentado em 11 e estão agora em máximos de 23 de abril. O agravamento de hoje é o mais forte desde 16 de abril.

Norte e Lisboa e Vale do Tejo com recorde de novos casos

Tanto o Norte como Lisboa e Vale do Tejo atingiram um recorde de novos casos nas últimas 24 horas, o que acontece pelo segundo dia seguido. No caso do Norte, foram confirmadas mais 1.954 infeções, um registo diário nunca alcançado e que eleva o total da região para 44.875 casos. Ontem tinham sido 1.379.





O mesmo aconteceu em Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza mais 936 novas infeções em 24 horas, uma marca recorde.

Quanto aos óbitos, 6 foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 7 no Norte, 2 no Centro e 1 no Alentejo.