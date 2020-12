Cerca de 140 mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 no Reino Unido

Depois de ter sido o primeiro país a aprovar a toma da vacina da Pfizer/BioNTech, o Reino Unido já vacinou, desde dia 8 de dezembro, 137.897 mil pessoas contra a Covid-19.





O ministro britânico encarregue pela vacinação, Nadhim Zahawi, revelou esta quarta-feira (dia 16 de dezembro) que já receberam esta solução 108 mil pessoas na Inglaterra, 18 mil na Escócia, 7.897 no País de Gales e 4 mil pessoas na Irlanda do Norte, de acordo com a Bloomberg.





Numa publicação no Twitter, Zahawi escreveu que "foi realmente um excelente início de campanha", mas que os números irão aumentar à medida que a vacina for distribuída pela Rede de Cuidados Primários (PCN).





A really good start to the vaccination program. It’s been 7 days and we have done: England:108,000 Wales: 7,897 Northern Ireland: 4,000. Scotland:18,000 U.K Total 137,897. That number will increase as we have operationalised hundreds of PCN (primary care networks)