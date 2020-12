Vacinação em Portugal arranca a 27 de dezembro nos profissionais de saúde

A ministra da Saúde revelou esta quinta-feira que Portugal espera arrancar o plano de vacinação entre 27 e 29 e dezembro, sendo que o primeiro lote de 9.750 unidades será administrado a profissionais de saúde.

Marta Temido falava após a reunião sobre o Plano de Vacinação no combate à covid-19, que decorreu esta manhã. A ministra salientou que tendo em conta o calendário que foi atualizado pela Comissão Europeia, as autoridades portuguesas estimam que a vacinação em Portugal possa iniciar-se a 27 de dezembro.

A vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech chega a Portugal ainda antes do Natal, pelo que o arranque da vacinação deverá decorrer entre 27 e 29 de dezembro, anunciou a ministra, dando conta que a 23 deverá ser dada a autorização do regulador europeu para a introdução da vacina no mercado.

Marta Temido adiantou que o arranque da vacinação será efetuado com um primeiro lote de 9.750 unidades e que foi decidido que será administrado ao sub-grupo dos profissionais de saúde, pois "são aqueles que estão na primeira linha e poderão ajudar os restantes". A ministra da Saúde revelou também que a escolha dos profissionais de saúde visa "começar a cuidar quem tão bem cuidou de nós".





"Estamos a falar de profissionais que trabalham em unidades de cuidados intensivos, em serviços de urgência, nos que trabalham em atendimento aos doentes respiratórios covid-19, sejam comunitários ou de urgência hospitalar, profissionais que trabalham em unidades onde há maior risco por libertação de aerosssóis e contacto com utentes eventualmente contagiados por covid", pormenorizou.Para janeiro está previsto que Portugal receba cerca de 303 mil vacinas, que serão administradas aos portugueses que foram já incluídos no grupo prioritário , onde se incluem os profissionais de saúde, mas também pessoas com 50 ou mais anos e com pelo menos uma patologia grave; residentes em lares e internados em Unidades de Cuidados Continuados.

Em fevereiro Portugal deverá receber 439 mil vacinas e mais cerca de 450 mil em março, números inferiores ao previsto anteriormente pois a Pfizer reduziu em cerca de 25% as entregas previstas.



Questionada sobre os meios disponíveis para conduzir a vacinação, a ministra indicou que "o Serviço Nacional de Saúde tem 40 mil enfermeiros e cerca de 20% trabalha em cuidados de saúde primários", acrescentando que algumas estruturas residenciais para idosos têm também profissionais de saúde ao serviço.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tinha já revelado esta quinta feira que os países da União Europeia irão iniciar as suas campanhas de vacinação entre os dias 27 e 29 de dezembro.