É preciso avançar com “eurobonds”, defende a presidente do Conselho de Finanças Públicas

Num artigo publicado hoje no Negócios, Nazaré Costa Cabral, Miguel St. Aubin e Carlos Marinheiro, todos do Conselho de Finanças Públicas, alertam que “em Portugal, no curto prazo, o problema económico e social mais sério será o do desemprego”.

"Do lado da política orçamental, a resposta ao choque comum exige um financiamento conjunto recuperando-se o modelo das "eurobonds", agora com a denominação de "corona bonds" ou outra", defendem três responsáveis do Conselho de Finanças Públicas, entre eles a presidente, Nazaré da Costa Cabral, num artigo de opinião publicado hoje no Negócios.





"Trata-se de abrir a porta, ainda que momentaneamente, à emissão conjunta, pelos países europeus ou da zona do Euro, de dívida pública, garantindo a necessária partilha de risco e evitando que o acréscimo de endividamento associado aos gastos (diretos e indiretos) com a pandemia possam levar ao aumento dos prémios de risco nacionais ou a perdas de acesso a financiamento nas economias mais afetadas e, no limite, a uma nova crise da dívida soberana que ampliaria os já elevados custos e sofrimento da população".



Os autores, que incluem ainda Miguel St. Aubyn, vogal executivo do conselho superior do Conselho de Finanças Públicas e Carlos Marinherio, vogal não-executivo, revelam que "o Conselho das Finanças Públicas está neste momento a propor às demais instituições orçamentais independentes [de outros países] uma tomada de posição comum a alertar para a necessidade de se avançar para a emissão conjunta de dívida ao nível da União ou da área do euro".



Economistas defendem "eurobonds"



A emissão de dívida pública conjunta pelos países do euro saltou para o debate europeu após a crise da dívida soberana, mas nunca foi viabilizada devido à oposição da Alemanha e de outros países do centro e norte da Europa, que se opunham à partilha do risco que o modelo encerra. O tema das "eurobonds" regressa agora a propósito do esforço orçamental que será necessário para fazer face às consequências sociais e económicas da pandemia da covid-19.



Vários economistas têm vindo defender esta solução. A semana passada um grupo de 13 economistas de quatro universidades portuguesas assinou um manifesto onde pede "medidas drásticas" pela "sobrevivência da União Europeia", onde se inclui a emissão de "eurobonds".



Mais recentemente, um grupo de cerca de 300 economistas e académicos internacionais, que inclui os portugueses Marina Costa Lobo, Francisco Louçã, Amílcar Moreira e Alexandre Afonso, assinou também um manifesto a apelar ao Conselho Europeu que aprove a emissão de dívida conjunta. Também o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, defendeu a emissão de "eurobonds" em resposta à atual conjuntura, num artigo de opinião publicado no Jornal Económico.

Desemprego é o problema mais sério