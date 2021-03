Cinemas e teatros abrem a 19 de abril. Aulas em ginásios só a 3 de maio

Leia Também Níveis de risco passam a ter em conta o R(t) e casos por 100 mil habitantes

A cultura e o desporto também vão abrindo de forma prosseguiva. Segundo anunciou hoje António Costa, primeiro-ministro, depois do conselho de ministros, e que aprovou o calendário gradual de desconfinamento, a 15 de março só abrem as livrarias, bibliotecas e arquivos.Está reservada para 5 de abril a abertura de museus, monumentos, palácios, galarias de arte e similares. Os cinemas, teatros, auditórios e salas de espectáculo só abrem a 19 de abril.Quanto ao desporto, as aulas de grupo em ginásios só vão ser permitidas a 3 de maio. Entretanto, a 5 de abril são possíveis as modalidades desportivas de baixo risco, sendo possíveis as de médio risco a 19 de abril, para chegar a 3 de maio com a permissão para todas as modalidades.Já na atividade física ao ar livre, é possível, a 5 de abril, mas para um grupo de até quatro pessoas, passando para seis pessoas a 19 de abril. A 3 de maio permite-se qualquer atividade física ao ar livre.Os ginásios podem abrir sem aulas de grupo a 5 de abril, para a partir de 3 de maio ser possível todas as aulas em ginásio.António Costa informou, ainda, a possibilidade de existirem eventos exteriores a 19 de abril com diminuição da lotação, para a 3 de maio já ser possível grandes eventos exteriores e interiores com diminuição de lotação, sendo esta estabelecida por acordo com a Direção Geral da Saúde.O primeiro-ministro realçou que este é um plano que depende da evolução.