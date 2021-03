Cinco ideias para este (caseiro) Dia Mundial do Teatro

ESTAR EM CASA

Para celebrar o Dia Mundial do Teatro, o São Luiz Teatro Municipal preparou uma verdadeira maratona de atividades. A verdadeira dificuldade vai ser escolher, perante o programa definido por Anabela Mota Ribeiro e André e. Teodósio para esta edição digital do "Estar em Casa". Há um pouco de tudo: espetáculos, conversas, oficinas ou momentos de leitura – para tornar as nossas casas diferentes nestes dias que ainda são de reclusão. O acesso é gratuito. Basta entrar aqui e registar-se.







INÊS DE PORTUGAL

A exibição é gratuita e arranca este sábado às 21h00. Apesar de a sessão ser digital, é preciso mesmo estar à hora, tal como acontecia no Teatro Experimental de Cascais. A companhia escolheu a mais trágica história de amor da cultura portuguesa, a de Pedro e Inês, para assinalar este Dia Mundial do Teatro. A versão que será exibida foi encenada em 2006 por Carlos Avilez.





PASSOS EM VOLTA

O teatro e a poesia andam, muitas vezes, de mãos dadas. A partir da obra de Herberto Helder, a Companhia João Garcia Miguel apresenta este espetáculo, que pode ser visto "online" e gratuitamente até domingo. Oportunidade ideal para conhecer como as palavras do poeta são transformadas para e pelo palco do Teatro Municipal do Porto.





O BALCÃO

Também a Norte, o Teatro Nacional São João contraria as barreiras da pandemia e aposta numa transmissão digital. Com a assinatura do diretor artístico Nuno Cardoso, a obra de Jean Genet convida o espetador a entrar num mundo de sedução e exotismo. O teatro como espaço de libertação, sem sair do conforto de casa, até 4 de abril. O bilhete tem um custo de dois euros.





BY HEART

Neste espetáculo, estreado em 2013, Tiago Rodrigues ensina um poema a 10 pessoas. São 10 espectadores que nunca viram o espetáculo e terão de aprender o texto em frente ao público. No processo de aprendizagem, vão-se infiltrando outras histórias sobre uma avó quase cega. Um texto sobre a memória que o Teatro Nacional D. Maria II recupera neste Dia Mundial do Teatro, para ver este sábado às 21h00 e de forma gratuita.