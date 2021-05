Encerraram 75 ginásios em 2020. Faturação do setor caiu 40% para 175 milhões de euros

A faturação dos ginásios portugueses recuou 40% em 2020 face ao ano anterior para 175 milhões de euros, revelou esta quarta-feira a Informa D&B. Em 2019, a faturação ascendeu a 290 milhões.



Os ginásios foram obrigados a encerrar durante o primeiro confinamento, entre março e maio de 2020, tendo reaberto a 01 de junho.





De acordo com a análise da Informa D&B, em 2020 existiam cerca de 1.025 ginásios em atividade em Portugal, menos 75 do que em 2019. "A redução da atividade decorrente das restrições sanitárias decretadas para enfrentar a pandemia de Covid-19 provocou esta quebra no número de estabelecimentos em atividade, após vários anos de crescimento sustentado", destaca a nota.

A análise revela ainda que nos últimos anos foi visível uma "tendência de concentração empresarial, promovida pelo avanço das principais cadeias que aumentaram consideravelmente o seu peso no mercado". Os cinco principais operadores do setor por volume de negócios detinham no ano passado uma quota de mercado de 53%, enquanto a quota dos dez principais grupos atingiu os 62%.



As previsões indicam que em 2021, os ginásios terão uma "recuperação significativa na faturação", segundo a Informa D&B. No entanto, "o seu crescimento será limitado pelo prolongamento da crise sanitária nos primeiros meses do ano e pelo seu impacto negativo no emprego e nos rendimentos disponíveis das famílias".

Já em 2022, e "num cenário de previsível imunização da maior parte da população portuguesa e europeia e de eliminação das restrições sanitárias", espera-se uma aceleração do crescimento do setor, "embora o volume de negócios setorial fique ainda aquém do registado em 2019".