Concelhos com mais de mil casos em 2 semanas baixam de nove para seis. Veja no mapa como está o seu

No espaço de uma semana o número de concelhos que registaram mais de um milhar de novas infeções pelo coronavírus baixou de nove para seis, segundo os dados mais recentes divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) que reportam ao período de 14 a 27 de dezembro.Lisboa, o concelho mais populoso do país, volta a ser o único município a ultrapassar os dois mil novos casos, com um total de 2.252 contágios, ainda assim uma descida face aos 2.593 reportados entre 7 e 20 de dezembro.Seguem-se Vila Nova de Gaia e Sintra, com 1.349 e 1.241 novos casos, respetivamente. Em ambos os casos, no entanto, assiste-se a uma redução no ritmo de contágios, que se cifrava em 1.574 em Gaia e 1.523 em Sintra.Ainda acima dos mil contágios surgem Braga (1.155), Barcelos (1.149) e Porto (1.018). Todos estes concelhos registaram decréscimos embora no caso de Braga e Barcelos as descidas sejam diminutas: -78 e -11 contágios, respetivamente. Na Invicta a descida foi de 126 infeções.Face às duas semanas terminadas a 20 de dezembro são três os concelhos que deixam de estar acima do limiar de mil novos casos: Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Loures.O concelho famalicense viu os novos casos baixarem de 1.181 para 855, enquanto na "cidade-berço" a redução foi de 1.144 para 911. Já em Loures a descida foi mais modesta: de 1.004 para 970.Ainda entre os municípios com maior número de novas infeções destacam-se as descidas observadas em Gondomar (-75 casos), Almada (-185), Maia (-120) e Cascais (-115).Já em cinco concelhos alentejanos de pequena dimensão, que são os que apresentam a maior incidência, observaram-se subidas acentuadas.Em Mourão o aumento de novos casos cifrou-se em 27, passando de 56 para 83, enquanto em Mora as novas infeções subiram de 73 para 111.Na Vidigueira os 107 novos contágios representam uma aceleração face aos 46 anteriores, enquanto Nisa passou de 39 para 110 novos casos e Viana do Alentejo subiu dos 28 para os 83.