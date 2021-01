Pandemia melhora em 165 concelhos. Lisboa e Porto entre 16 municípios que saem dos piores escalões

Leia Também Circulação entre concelhos volta a ser permitida segunda-feira. Regressam as regras em função do risco

Concelhos que saem dos escalões de risco muito elevado e extremo:

Concelhos que entram nos escalões de risco muito elevado e extremo:





A incidência da pandemia, medida pelo número de novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias, baixou em 165 dos 308 concelhos portugueses, tendo subido em 124 e permanecido estável em 19, revelam os dados mais recentes divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), que se reportam ao período de 14 a 27 de dezembro.Esta evolução não inclui ainda o aumento no número de novos contágios observado nos últimos dias de 2020, em que foi registado mesmo o valor mais elevado de infeções em 24 horas (7.627 casos a 30 de dezembro).Se a 20 de dezembro havia 116 municípios nos dois escalões de risco mais graves - 26 em risco extremo e 90 em risco muito elevado - a 27 de dezembro eram 100 os concelhos nestes patamares. O número de municípios em risco extremo (960 ou mais casos por 100 mil habitantes em 14 dias) baixou para 25, enquanto os concelhos em risco muito elevado (480 a 960 casos) desceram para 75.Em risco elevado (240 a 480 casos) passam a estar 123 municípios, mais 30 do que anteriormente, e em risco moderado (menos de 240 casos) são agora 85 contra os 100 da listagem anterior.Em relação à lista de 20 de dezembro, saem dos escalões de risco muito elevado e extremo 31 concelhos. Em contrapartida, há 15 municípios que passam a integrar os dois patamares mais graves.Entre os concelhos que deixam de estar nos escalões a que correspondem as restrições mais severas contam-se Lisboa, Porto, Coimbra, Almada, Maia, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, tudo municípios com mais de 100 mil habitantes.Caso a lista que sirva de base para a classificação dos concelhos a vigorar durante o próximo estado de emergência abranja já os primeiros dias de 2021, poderão registar-se alterações significativas na lista, com vários surtos em lares de idosos nos últimos dias em concelhos com pouca população a poderem fazer o risco nesses territórios aumentar para os dois níveis mais graves.ÁguedaAguiar da BeiraAlmadaAlmeidaAlter do ChãoBaiãoCelorico de BastoCinfãesCoimbraEspinhoGrândolaLisboaMaiaMatosinhosMonçãoMondim de BastoMonforteMontemor-o-NovoNelasOdemiraParedesPenacovaPenafielPortoSantarémSeiaSernancelheSerpaValongoVila FlorVila Nova de GaiaAlandroalArruda dos VinhosAvisCastro DaireCelorico da BeiraEstremozMaçãoMontemor-o-VelhoOvarPedrógão GrandeRibeira de PenaSouselTábuaTorres NovasVila Nova de Poiares