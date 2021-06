Concelhos que avançam no desconfinamento com restaurantes abertos até à uma da manhã

Há quatro concelhos que não vão avançar no desconfinamento - Lisboa, Braga, Vale de Cambra e Odemira – e, por isso, mantêm-se as regras que estão em vigor.



Nos que avançam, a partir de 14 de junho e até 27 de junho, a restauração pode ficar aberta até à uma da manhã, mas com a última admissão à meia noite. Tal como os equipamentos culturais.





As lojas de comércio alimentar e não alimentar passam a ter os horários conforme os que estão previstos em cada caso. Passam a abrir e fechar de acordo com o seu horário de funcionamentoOs serviços públicos desconcentrados passam a poder ser acedidos sem marcação prévia. Mas nas lojas do cidadão mantêm-se as regras atuais, anunciou Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, após a reunião do Conselho de Ministros.

Nas cerimónias de natureza familiar, os espaços só podem ser ocupados a 50% da lotação. E na prática desportiva as modalidades amadoras podem ter público, com 33% da lotação.

Nos transportes coletivos de passageiros a lotação máxima será de dois terços, mas, nos casos em que não exista a possibilidade de haver lugares em pé, a lotação deixa de ter restrições.



Nos táxis e TVDE deixa de haver limitações no banco de trás, mas o banco frente ao lado do condutor não pode ser utilizado.