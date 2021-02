Contágios caem 57% mas confinamento vai até março

Portugal entrou numa fase decrescente da pandemia, com o número de novos casos em queda, depois de ter atingido o pico no final de janeiro. No entanto, não é ainda o momento para baixar a guarda. Os epidemiologistas defendem que o confinamento deve manter-se até meados de março, e o Governo já veio confirmar que assim será.

