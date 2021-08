Espanhóis compram testes de antigénio nas "rebajas" em Portugal

O objetivo é o mesmo: economizar na hora de pagar. Há muito que os portugueses aproveitam a proximidade com Espanha para abastecer o carro a um preço mais baixo do que aquele que é praticado em Portugal. Agora são os espanhóis a atravessar a fronteira para comprar testes de antigénio deste lado da fronteira.



A diferença entre os preços praticados é substancial. Em Espanha, para além de os testes apenas serem distribuídos em farmácias, o valor varia entre os sete e os dez euros. Já em Portugal é possível encontrar testes rápidos de antigénio tanto em farmácias como em supermercados por apenas 2,25 euros. Feitas as contas, os espanhóis podem poupar mais de cinco euros.



A cadeia de supermercados espanhola Mercadona vende testes de antigénio da marca chinesa Genrui Biotech nos seus estabelecimentos em Portugal, mas em Espanha a venda não é autorizada em nenhum supermercado.



O Conselho Geral de Enfermagem (CGE) e o Sindicato de Enfermagem (Satse) já exigiram ao governo que regulasse o preço dos autotestes de antigénio que são vendidos sem receita nas farmácias privadas, como também já aconteceu com as máscaras e o álcool gel. O objetivo é "acabar com a especulação e a desigualdade de preços" que faz com que em Espanha os testes "custem 2.000 por cento a mais do que em países vizinhos, como a Alemanha", disse o CGE à imprensa espanhola.