programa de financiamento de 30 milhões de euros aos municípios para poderem organizar um conjunto de atividades que permitam, a um dos setores mais duramente atingidos por esta crise, encontrar um espaço de reanimação

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) realizado esta manhã, o primeiro-ministro disse que no âmbito da reprogramação em curso dos fundos europeus do PT2020 será lançada uma nova linha destinada a um "".

Apesar da proibição de festivais até 30 de setembro, António Costa lembrou ser possível realizar espetáculos musicais "em segurança".



O também líder do PS disse ter falado com os autarcas sobre as "necessidades urgentes" decorrentes dos efeitos económicos do coronavírus e o plano de recuperação económica que o Governo pretende incluir no orçamento retificativo que deverá chegar ao Parlamento na segunda quinzena de junho.



Costa considera relevante o papel das autarquias no processo de retoma, até porque são os "agentes do Estado e da administração pública que melhores condições têm para realizar investimentos de maior proximidade e que dinamizam a economia local com maior eficiência".



Nesse sentido, discutiu com a entidade liderada por Manuel Machado, autarca de Coimbra, como "acelerar a execução dos 1,5 mil milhões de euros ainda por executar dos fundos comunitários e como se pode aplicar bem os 300 milhões de euros possíveis de obter no quadro da reprogramação dos fundos comunitários". Ainda no âmbito dos fundos europeus, o chefe do Governo falou também nos 30 milhões de euros para a programação cultural.