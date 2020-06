4 ideias para preencher estes dias com Cultura

Voltar ao teatro com "Febres de Lisboa"

Por estes dias, a febre é um dos sintomas mais temidos no mundo. Talvez por isso entre diretamente no título do novo trabalho da Companhia João Garcia Miguel. Com base em textos de Eça de Queiroz, o grupo quer questionar o conceito de isolamento, que se tornou mais evidente e urgente com esta pandemia. "Febres de Lisboa" está em cena no Teatro Ibérico de 23 a 30 de junho. Os bilhetes podem ser comprados "online" ou presencialmente. Já o uso de máscara é obrigatório.



Sentir a música com vivo com um "Regresso ao Futuro"

Este sábado, em teatros municipais de norte a sul do país, a música faz-se em português e com um espírito solidário. O festival "Regresso ao Futuro" promete encher – ao abrigo das novas regras de saúde – 24 salas de espetáculo. Em Lisboa há Samuel Úria e Rita Red Shoes. Os The Gift atuam em Loulé e os Clã em Almada. No fado, Ana Moura ruma a Oliveira do Bairro e Gisela João a Fafe. O melhor mesmo é consultar a lista toda e escolher um. Há algo que é transversal: os concertos arrancam todos às 21:30 e o valor dos bilhetes, 10 euros, reverte para o Fundo de Solidariedade para a Cultura. O público é ainda convidado a levar, além da sua máscara de proteção, alimentos não perecíveis para entrega nos teatros.



Conhecer os "Desabafos" que realmente importam

Durante estes tempos em casa, muito se escreveu e ouviu pelas redes sociais. É por lá ou pelo "site" do projeto que vai poder assistir a uma nova série portuguesa. André Murraças criou as personagens e juntou-lhes a dose certa de humor: cinco lisboetas isolados em casa, em frente a uma câmara, a contarem tudo aquilo que os incomoda. O primeiro de cinco episódios foi lançado a 12 de junho. Todas as sextas-feiras há um novo capítulo. Aqui não vale a desculpa de não ter tempo e dinheiro: é que "Desabafos" está disponível "online" sem qualquer custo e os episódios são bem curtos. E com o extra de não ter de sair de casa.



Recordar os clássicos no Cinema Medeia Nimas

Se é cinéfilo ou simplesmente nostálgico, não procure mais. De 18 a 24 de junho, o Cinema Medeia Nimas, em Lisboa, traz um ciclo com vários clássicos em cópia digital restaurada. Com quatro sessões diárias, o público vai poder assistir a trabalhos como "A Via Láctea", "Este Obscuro Objeto de Desejo" ou "O Anjo Extreminador" de Luis Buñuel. Mesmo no escuro do cinema, as regras da Direção-Geral da Saúde são para cumprir com o uso de máscara e o afastamento entre espectadores.