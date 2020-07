O primeiro-ministro apresentou hoje uma tabela que mostra o Reino Unido muito acima do Algarve em número de infetados com covid-19 por cem mil habitantes e pergunta qual o lugar mais seguro para umas férias em segurança."Qual é o lugar mais seguro para estar? Vocês são bem-vindos para passar umas férias seguras no Algarve", escreve António Costa numa mensagem em inglês na sua conta pessoal na rede social "Twitter".Por cima destas frases, o primeiro-ministro apresenta uma tabela comparando o número de casos por cada cem mil habitantes no Reino Unido e no Algarve.De acordo com essa tabela, tendo por bases dados oficiais dos dois países, o Reino Unido tem 418 casos por cada cem mil habitantes, enquanto o Algarve apenas regista 142.Horas antes, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silvam, tinha considerado que a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos "corredores de viagem internacionais" como um "absurdo", sendo "errada" e que causa "muito desapontamento", trazendo ainda graves consequências económicas e de confiança recíproca.Em declarações à agência Lusa, Augusto Santos Silva garantiu que as autoridades portuguesas não irão tomar qualquer atitude de reciprocidade em relação aos britânicos que residem em Portugal, mais de 35.000, disse, e que espera que o Reino Unido "corrija uma decisão errada rapidamente".Numa nota publicada na sua página oficial, o Ministério dos Transportes britânico excluiu Portugal dos "corredores de viagem internacionais" com destinos turísticos que o Reino Unido vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso.