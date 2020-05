Entretanto, a chegada da pandemia covid-19 provocou um trambolhão nas vendas do portal do grupo de Fortunato Frederico.De acordo com uma apresentação sobre a Overcube enviada pelo empresário ao Negócios, as vendas registadas pela plataforma, que estavam a ultrapassar os 400 mil euros mensais no último trimestre do ano passado, caíram para menos de 50 mil nos primeiros três meses deste ano."Mas as despesas também diminuíram, sendo que, das mais de 30 pessoas que estavam na Overcube, agora são só 21. E ainda vamos reduzir a equipa em mais duas ou três...", afirmou Fortunato Frederico ao Negócios.Para um investimento total de 4,5 milhões de euros, nos primeiros dois anos de vida da Overcube, o portal faturou neste período pouco mais de 4,6 milhões de euros, garantindo ter quase 40 mil clientes.Apesar de a pandemia estar a travar as vendas da Overcube, Fortunato Frederico promete não levantar o pé da ambição."Depois do forte investimento feito até à data, para que a Overcube pudesse crescer e ganhar reconhecimento, o futuro será de continuidade e aposta no crescimento sustentando, sendo que está já traçado um ambicioso para os próximos dois anos", avançou o empresário."O objectivo é o de tornar a Overcube numa plataforma de referência", rematou o líder do grupo Kyaia, que detém fábricas em Guimarães e Paredes de Coura e emprega seis centenas de pessoas, a que que acresce a rede de mais de 30 sapatarias Foreva.