Covid-19 adia negociações e dificulta acordo no Brexit

Nem as complexas negociações do Brexit escapam aos efeitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Segundo fontes do governo britânico citadas pela Bloomberg e pelo Politico, Londres e Bruxelas não vão retomar as negociações com vista à relação futura entre os dois blocos esta quarta-feira como previsto devido às novas orientações de contenção do surto. Atraso dificulta margem de acordo entre as partes, contudo o Reino Unido mantém que período de transição não será prolongado.





No final da semana passada, as equipas negociais do Reino Unido e da União Europeia acordaram que as conversações previstas para esta semana não seriam realizadas presencialmente, tendo ficado estabelecido que a negociação seria retomada esta quarta-feira por videconferência. As mesmas fontes adiantaram, porém, que a segunda ronda negocial deverá realizar-se no final desta semana.